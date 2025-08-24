Serbest kıyafet uygulamasının kaldırılmasıyla birlikte, öğrenciler artık sade ve ekonomik okul formaları giyecek. En az dört yıl boyunca değişmeyecek yeni kıyafetler hem velileri hem de esnafı hareketlendirdi.

Van’daki kırtasiye ve tekstil mağazalarında satış başladı. Okul kıyafeti satışı yapan esnaflar yeni düzenlemeden memnun olduklarını dile getirdi.

22 yıldır tekstil sektöründe faaliyet gösteren Volkan Türkmen, bu yıl okul sezonunun oldukça hareketli geçeceğini öngörüyor. Ancak artan maliyetler ve bölgedeki ekonomik koşulların velileri zorladığını da düşünüyor.

“SEZON İYİ GEÇECEK”

Türkmen, “Bu yıl okul sezonunun iyi geçeceğini düşünüyoruz ama insanlarda ciddi bir maddi yetersizlik var. Buna rağmen sivil kıyafetlere göre okul kıyafetleri daha ekonomik ve kullanışlı. Öğrenciler bir pantolon, bir tişörtle bir yıl geçirilebilir. Ama sivil kıyafet olduğunda çocuklara yetmek mümkün olmuyor. En az 3-5 pantolon, 3-5 kazak almak gerekiyor. Bu da veliyi ekonomik olarak yoruyor.” dedi.

FİYATLAR GÖRECE UYGUN

Geçtiğimiz yıl okul kıyafeti takımı ortalama olarak bin 250 TL iken bu yıl fiyat ortalama olarak bin 400 TL’ye çıktı. Bu fiyata kışlık kapüşonlu sweatshirt, yakalı uzun kollu tişört ve pantolon dahil. Kısa kollu tişört ise ekstra ücretle sunuluyor. Van’ın iklim şartları nedeniyle kısa kollu ürünlere fazla talep olmadığı belirtiliyor.

Fiyat artışının sınırlı olmasına rağmen bazı velilerin tepkili olduğunu söyleyen Türkmen, “Gıdalar yüzde 100-200 artarken bizde sadece yüzde 10-12 zam var.” ifadelerine yer verdi.

“OKUL KIYAFETİ VELİ İÇİN NİMETTİR”

Türkmen, okul kıyafetlerinin veliler için bir nimet olduğunu vurgulayarak, “Kıyafetlerin maliyetinden dolayı bu durum velilerimiz için bir nimettir ve pratiktir. Günümüz çocuklarına hiçbir şey yetmiyor. Her gün farklı bir şey giymek istiyorlar. Ama okul kıyafetiyle bu iş kolaylaşıyor. Bir pantolon, bir tişörtle bir hafta geçer. Cuma yıkanır, pazartesi yine giyilir.” sözlerine yer verdi.

Esnaf Türkmen, velilerin her sezon olduğu gibi bu yıl da alışveriş konusunda temkinli yaklaştığını da dile getirerek, “Günlük bazen 300 kişiden fazla veli uğrar fiyat araştırması yapar. Ama alan ise az oluyor. Okulların açılmasına son bir iki gün kala yoğunluk oluşturacaklar. Beden sorunu yaşamamaları için erkenden alışverişi tamamlamalarını tavsiye ediyorum.” çağrısında bulundu.