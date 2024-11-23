Kentte 24 Kasım Öğretmenler Günü programı; pazar günü (yarın) Van Valiliği önündeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayacak ve ardından farklı etkinliklerle devam edecek.

Kutlama programı, Tiyatro Müdürlük Balonunda gerçekleşecek. Program açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayacak. Kur’an-ı Kerim Tilavetinin ardından aday öğretmenin konuşması yer alacak ve sonrasında Emekli Öğretmen konuşma gerçekleştirilecek.

Kutlama programının akışı ise şöyle devam edecek;

-İl Milli Eğitim Müdürünün konuşması

-Aday Öğretmenlerin Yemini

-Müzikal Oratoryo (İpekyolu Atatürk Anadolu Lisesi)

-Emekli olan Öğretmenlere hizmet şeref belgelerinin verilmesi

-Ödül (Resim ve Masa Tenisi yarışmasında dereceye giren Öğretmenler)

-Kapanış.

VALİ BALCI’DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Bu arada Van Valisi Ozan Balcı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Balcı, mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 24 Kasım 1928 yılında “başöğretmen” sıfatını alması sebebiyle, 1981 yılından bu yana her yıl 24 Kasım günü Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Değerli Öğretmenler, mutlu, huzurlu, modern ve güçlü bir ülke olmanın yolu tabii ki eğitimden geçmektedir. Eğitim, kalkınma ve gelişmenin de ana unsurudur. Küreselleşen dünyada, ülkemizin geleceği, yeni nesillerin nitelikli bir eğitim alarak yetiştirilmelerine bağlıdır” dedi.

“DÜNYANIN EN KUTSAL MESLEĞİ”

Vali Balcı, mesajının devamında; “Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan, dünyanın en kutsal ve en saygın mesleğidir. Bu onurlu mesleğin malzemesi insandır. Dolayısıyla hemen her mesleğin toplumdaki bireylere kazandırılması da öğretmenlik sayesinde olmaktadır. Öğretmen; bir çocuk için, anne kadar sıcak ve şefkatli, baba kadar güvenilir ve koruyandır. Çocuk ve gençlerimizi; karakterli, ahlaklı, bilgili, ülkesine bağlı, vatansever, insanlara ve farklı düşüncelere saygılı olarak yetiştirenler sizlersiniz. Yeni nesillere, geleceğimize şekil verenler sizlersiniz. Onun için Büyük Önder Atatürk, "Öğretmenler, yeni nesiller sizlerin eseri olacaktır.” demiştir.” İfadelerini kullandı.

“EĞİTİM, ÖNCELİK VERMEMİZ GEREKEN EN ÖNEMLİ ALANDIR”

Eğitimin önemine vurgu yapan Vali Balcı; “Özellikle genç nüfus oranı yüksek olan ülkemizde eğitim, üzerinde durmamız ve öncelik vermemiz gereken en önemli alandır. Bu yüzden bizler de Van'da eğitimi bir numaralı işimiz olarak görüyoruz. Devletimizin bütün imkan, kabiliyet ve potansiyelini geleceğimizin teminatı çocuklarımıza harcamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Yaptırdığımız 203 yeni okul, sosyal hizmet kampüsü, engelli kampüsü, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, halısaha, voleybol ve basketbol sahaları ile yürüttüğümüz Etüt Van, Kitap Van, Spor Van gibi projelerle çocuklarımızın akademik gelişimlerinin yanında fiziksel ve zihinsel gelişimlerini de destekliyoruz. Siz kıymetli öğretmenlerimizden ve eğitim camiamızdan aldığımız güçle Van'daki eğitim yatırımlarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz” diye kaydetti.

Vali balcı, mesajını şu şekilde tamamladı; “Bu duygu ve düşüncelerle; başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ülkemizin bugün geldiği noktada büyük emeği geçmiş bütün eğitimcilerimizi saygı ve minnetle anıyor, siz değerli öğretmenlerimizi en yakın çalışma arkadaşlarım olarak gördüğümü belirterek tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü candan, kalpten kutluyorum.”