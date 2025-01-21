Gevaş Belediyesi, ödüllü “Gevaş’ın Beyaz Büyüsü: Kış Temalı Fotoğraf Yarışması” düzenleneceğini duyurdu. Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya başvurular 15 Ocak’ta başlarken, başvurular 15 Şubat tarihine kadar devam edecek. Yarışma başvuruları için çekilecek 3 fotoğraf karesi fotoğ[email protected] adresinden belediyeye ulaştırılacak.

Yarışmaya katılım şartları şöyle:

“1. Yarışma herkese açıktır.

2. Katılımcılar en fazla 3 fotoğraf ile yarışmaya katılabilir.

3. Fotoğraflar 2025 kışında çekilmiş olmalıdır ve Gevaş sınırları içinde çekilmesi gereklidir.

4. Katılımcılar, başvuru sırasında fotoğrafların kendilerine ait olduğunu ve herhangi bir telif hakkı ihlali bulunmadığını ve telif hakkı taleplerinin olmayacağını taahhüt etmelidir.

5. Fotoğraflar üzerinde küçük düzeltmelere izin verilir, ancak manipülasyon veya montaj kabul edilmez.

6. Fotoğraflar dijital formatta (JPEG/PNG) ve en az 300 dpi çözünürlükte olmalıdır.

Başvuru Süreci:

* Başvuru başlangıç tarihi: 15 Ocak 2025

* Başvuru bitiş tarihi: 15 Şubat 2025

* Başvurular e-posta yoluyla alınacaktır: [email protected]

* Fotoğrafların yanında katılımcının adı, soyadı, iletişim bilgileri ve fotoğrafın çekildiği yer bilgisi verilmelidir.

Değerlendirme Kriterleri:

1. Fotoğrafın özgünlüğü ve yaratıcılığı.

2. Gevaş’ın kış mevsimini estetik bir şekilde yansıtması.

3. Teknik yeterlilik (kompozisyon, ışık kullanımı, netlik).

4. Sanatsal ifade gücü.

Değerlendirme, belediyenin belirleyeceği jüri heyeti tarafından yapılacaktır.

Ödüller:

* Birincilik Ödülü: Tam altın ve plaket.

* İkincilik Ödülü: Yarım altın ve plaket.

* Üçüncülük Ödülü: Çeyrek altın ve plaket

* Ayrıca, ilk 20’ye giren eserler için bir sergi düzenlenecektir ve tüm finalistlere katılım belgesi verilecektir.”