Van’da etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok mahalle yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekipler kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürürken, zaman zaman bazı yollar ise güvenlik amaçlı geçici olarak ulaşıma kapatılıyor.

Van - Bahçesaray kara yolu da kar yağışı ve tipiden dolayı, görüş mesafesinin düşmesi dolayısıyla güvenlik amaçlı ulaşıma kapatılıyor. Dün gece saatlerinde Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede “Kara yolunda kar, yoğun rüzgar ve tipi nedeniyle görüş mesafesi tehlike oluşturacak duruma geldi. Bu kapsamda, Yukarı Narlıca Mahallesi'nde yol, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldı” bilgisini paylaşarak, söz konusu yolun trafiğe kapatıldığını bildirmişti.

YOL ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE AÇILDI

Trafiğe kapatılan yol bugün sabah saatlerinde yeniden trafiğe açıldı. Bahçesaray Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, “65-51 Bahçesaray (Liman Mevki) -Çatak (Yukarı Narlıca Mah.) karayolu güzergahı çift yönlü trafiğe açılmıştır” ifadelerine yer verildi.