Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş (Türkşeker), Erciş Şeker Fabrikasına açık ihale usulüyle farklı bölümlerde çalıştırılmak üzere bazı bölümlerde 3 ay ve bazı bölümlerde ise 4 ay çalıştırılmak üzere personel hizmeti alımı yapacak.

Söz konusu ilan paylaşımında, “Kristal şeker ambalajlama, kalite kontrol laboratuvarı, küspe ve kuyruk kantarı hizmeti, üretime destek hizmeti, fabrikamız merkez kantarında seyyar pancar boşaltma makineleri hizmeti ve merkez kantarında tesellüm personeli çalıştırılması hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.” denildi.

Kristal şeker ambalajlama 15 kişi, kalite kontrol laboratuvarı 14 kişi, küspe ve kuyruk kantarı hizmeti 8 kişi, üretime destek hizmeti 37 kişi bununla beraber fabrika merkez kantarında seyyar pancar boşaltma hizmeti 14 kişi ve merkez kantarında tesellüm personeli 17 kişi olmak üzere toplamda 105 kişi için açık ihale usulüyle alım yapılacağı bildirildi.

İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ

Erciş Şeker Fabrikası ofis binası toplantı salonunda elektronik kamu alımları platformu (EKAP) üzerinden ihale teklifleri sunulacak. 25 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirilecek ihale saat 10.00’da başlayacak.

İHALE İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

• Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

• Şekli ve içeriği İdari şartnamede belirlenen teklif mektubu.

• Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

İlan ile ilgili tüm detaylar https://www.ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabilir.