TÜRK-İŞ, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde hükümet ile uzlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı.

500 KURUM DAHA GREV İLANI ASILACAK

İlk grev ilanının Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’ne asılmasının ardından, yaklaşık 500 kamu kurumunda daha grev ilanlarının yayımlanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada grev kararının takvimine uygun olarak kamu kurumlarında ilanların asılacağı, süreç boyunca işyerlerinde bilgilendirme ve örgütlenme çalışmalarının süreceği bildirildi.

Öte yandan grev kararına yönelik uygulama detaylarının da önümüzde günlerde paylaşılması bekleniyor.

ATALAY: "GREV GÜNÜ GELMİŞ YETKİSİNİ DÜŞÜRÜYOR"

Öte yandan Atalay yaptığı açıklamalarda da şu ifadelere yer verdi:

"Bize 'Genel greve çıkın' diyorlar, günü gelince çıkıyoruz. Bizim dışımızda yetkisini düşüren sendikalar var, grev günü gelmiş, yetkisini düşürüyor. Ağzını açmıyor. 250-300 bin işçisi var, konuşmuyor. Ben bu ülkede işçi hareketinin buzkıran gemisiyim.

Sayın Maliye Bakanı geldiği zaman 2 seneyi geçti. 1 depo benzin dolduruyordunuz şimdi 3 depo benzin dolduruyoruz. Televizyonlarda zaman zaman yazıyor 'yok t1 oldu z1 oldu durağana geçtik iyiye gidiyoruz problem kalmadı.' Siz bunu markette hissediyor musunuz? Pazarda hissediyor musunuz? Ben de hissetmiyorum. Alım gücümüz düştü. Diyorlar ki '35 40 bin lira alıyorsunuz. Öyle büyük para ki.' Yazıklar olsun. Kira 25 bin lira, limon 25 lira, su 80 lira, lahmacun 350 lira. Diyorlar ki 'biz ne derse o olacak.' Öyle yağma yok"