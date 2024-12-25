Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ‘Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde eğitimler veriliyor.

‘Doğal Olan Normal Doğum’ temalı çalışmalarda vatandaşlara gebelik, anne sütü sağlığı, gebe okulları, normal doğum, anne sütü ve emzirme konularında eğitimler verildi.

Van İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan paylaşımda; “Sağlık Bakanlığı tarafından ‘Doğal Olan Normal Doğum’ temasıyla geçtiğimiz aylarda tüm Türkiye'de normal doğumu teşvik etmek, sezaryen oranlarını düşürmek ve anne bebek sağlığını iyileştirmek amacıyla başlatılan ‘Normal Doğum Eylem Planı’ çerçevesinde Halk Sağlığı Başkanlığı Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı (ÇEKÜS) birimi tarafından ilimizdeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı İpekyolu Aile Destek Merkezi’nde vatandaşlarımıza gebelik, anne sağlığı, gebe okulları, normal doğum, anne sütü ve emzirme konularında eğitimler verilmiştir” denildi.