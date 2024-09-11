Meclis Toplantısında Önemli Kararlar Alındı

Van Büyükşehir Belediyesi, Eylül ayı meclis toplantısında 44. birleşimiyle önemli kararlar aldı; toplantıda, Çaldıran Belediyesi’nin ‘Çocuk yaşam sokakları’ önergesi büyük bir takdirle karşılandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Narin Güran Anısına Çocuk Dostu Sokaklar Yapılacak

Toplantının başında, Çaldıran Belediyesi tarafından sunulan önerge çerçevesinde, Diyarbakır’da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Narin Güran’ın anısına Van’ın 8 ilçesinde çocuk dostu sokaklar oluşturulacak; bu sokaklarda çocuklar için çeşitli atölye, oyun ve park alanları yer alacak.

İlk Etapta Fatih Mahallesi İlkokul Caddesi Yenilenecek

Önerge kapsamında, ilk aşamada Fatih Mahallesi İlkokul Caddesi’nin dönüşümü gerçekleştirilecek ve sokak adı, Narin Güran’ın ismiyle anılacak; bu adım, Narin’in anısını yaşatmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Önerge Oybirliği ile Kabul Edildi ve Uygulama İçin Hazırlıklar Başladı

Meclis toplantısında oybirliğiyle kabul edilen önerge, Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı’na havale edildi; bu sayede, Narin Güran’ın anısını yaşatacak projelerin hayata geçirilmesi için gerekli hazırlıklara hızla başlanacak.