Gül suyu ve ikramlarla vatandaşların karşılanmasının ardından program Ulu Cami Din Görevlisi İsmail Akdoğan’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. Akabinde Van İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Grubunun mevlid okumasıyla devam eden program kaside ve ilahi okunmasıyla sürdürüldü.

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“Mevlidi Nebi Haftası programımıza hoş geldiniz” diyerek sözlerine başlayan Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, “Kıymetli kardeşlerim dünya bütün cazibesi ile tabiri caizse Züleyha'ya dönüşmüş vaziyette. Mal mülk sevdası aynı şekilde harama olan rağbeti artırmış. Bütün bunların hepsi adeta bir Züleyha'ya dönüşmüş ve tertemiz güzel Yusuf’ları kendi girdabına çekmektedir.

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Dolayısıyla dünyanın bu bozuk çarkına çomak sokmak için, toplumun yozlaştırılmış haline dur diyebilmek için, aynı zamanda dünyanın zulüm üzerine kurulu olan sistemine adeta dur diyebilmek için İslami ve de insani değerlere müşerref olmuş şahsiyetlere ihtiyacımız var. Allah'tan niyazımız odur ki istikametimizi bozmadan şahsiyetimize asla halel getirmeden, dünya için boynumuzu bükmeden, insani değerlerinize mazhar olarak istikametten ayrılmadan rabb'imize gidelim.” ifadelerine yer verdi.

Düzenlenen Mevlid-i Nebi programına Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, Van İl Müftülüğü Din Görevlileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Program, çeşitli etkinlikle sona erdi.

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Kaynak: Wanhaber/ Mecnun Çali