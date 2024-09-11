Van Büyükşehir Belediyesi, kentte faaliyet gösteren toplu taşıma araçlarının daha güvenli ve daha konforlu olması için bir takım düzenleme getirmeye hazırlandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının M, T ve V plakalı araç genelgesi kapsamında Ulaşım Alt Komisyonu toplandı.

İlgili plaka araçların temsilcilerinin de hazır bulunduğu toplantıda, toplu taşıma araçlarının kamera ve elektronik ücret toplama sistemine geçilmesi gerektiği konuları görüşüldü.

Araçların dönüşümünü gerçekleştirmeyi taahhüt eden firmaların sunumlarının dinlendiği toplantıda, yol haritasının belirlendiği kaydedildi.

Yakın zaman içinde bütün bu araçların kamera ve elektronik ücret toplama sistemlerinin entegresinin sağlanacağı, daha güvenli, daha konforlu ve kontrolü sağlanan araçlara dönüştürüleceği kararının alındığı bildirildi.