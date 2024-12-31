Van’da yeni yılı hastanede tedavi altında karşılayacak olan çocuklara moral vermek amacıyla düzenlenen yılbaşı programında çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Dursun Odabaş Tıp Merkezimizde tedavi gören lösemili çocuklar için gerçekleştirilen etkinlikte masal kahramanları kostümleriyle gelen gönüllüler çocuklara keyifli anlar yaşattı. Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde tedavisi süren çocuklar dilek mektupları yazıp, uçurdu.
Gönüllüler tarafından sergilenen gösterilerin ardından çocuklar yeni yıl pastasını iyi dileklerle kesti.
LÖSEV ve Çocuk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen yeni yıl etkinliklerinde tedavileri süren çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk