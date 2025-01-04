2024 yılının ilk 3. çeyreğinde rekor kıran altın, son çeyrekte en sert düşüşü yaşamıştı. Her ne kadar dönemsel olarak düşüş yaşasa da zaman zaman yeniden yükselişe geçen altın, yatırımcıların vazgeçemediği emtialardan biri olmaya devam ediyor.

Son zamanlarda altın piyasasındaki dalgalanmalar vatandaşı da alım – satım konusunda ikilemde bırakıyor. Bazı vatandaşlar altının daha çok düşeceği öngörüsünde bulunup altın alışını bekletirken bazı vatandaşlar da yeniden yükselişe geçeceğini düşünerek yatırım yapmaya çalışıyor.

Aralık ayında düşüş yaşayan altın, Ocak ayı itibariye yeniden değer kazanmaya başladı. Gramda yaklaşık 50 TL gibi bir artış gösteren altının önümüzdeki günlerde nasıl bir seyir izleyeceği merak ediliyor.

Van’da Kuyumcu Esnafı Muhammed Semih Sadıksoy, “2025 yılı ortaları itibariyle altının artış göstermesini bekliyorum” dedi.

“YENİ YILLA BİRLİKTE BİR MİKTAR ARTIŞ OLDU”

Sadıksoy, “Yılbaşından bu yana gram altında yaklaşık 40-50 TL gibi bir artış oldu. Altının daha fazla düşeceğini tahmin eden vatandaşlar bir anda yükselmeyle beraber alış durumuna geçtiler. Yoğun talep var. Hem alış hem de satış büyük ilgi görüyor. Vatandaşlarımız bu dönemde genellikle birikim yapmaya başlıyor. Yaz ayı itibariyle de altın bozma daha fazla oluyor. Bu dönemde bozanlar ise genellikle gayrimenkul veya araç alan kişiler oluyor. Bunun haricinde vatandaşlar ise alış ya da satış konusunda daha temkinli yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

“ALTIN EN GÜVENİLİR LİMANDIR”

Sadıksoy, altının her zaman güvenilir liman olma özelliğini koruduğunu belirterek; “Altın her dönemde olduğu gibi en güvenilir limandır. Bana göre vatandaşlarımız yatırım yapmak isterlerse altın alınabilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değil şahsi değerlendirmemdir” sözlerine yer verdi.