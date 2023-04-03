Van Vali Vekili Dr. Ahmet Tozlu başkanlığında kamu kurumları yetkilerinin katılımıyla 2023 Kuraklık Eylem Planı Toplantısı gerçekleştirildi.

Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarını içeren yönetmelik gereğince, il bazında 2023 yılında meydana gelebilecek kuraklığı izlemek, risk değerlendirmesi yapmak ve kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla alınacak önlemler masaya yatırıldı.

2023 Kuraklık Eylem Planı Toplantısı'na Van Vali Vekili Dr. Ahmet Tozlu, Van İl Tarım ve Orman Müdürümüz İbrahim Görentaş, DSİ 17. Van Bölge Müdürü Ayhan Şahna, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Van YYÜ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Orman Bölge Müdürlüğü, Van Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü yetkili ve yöneticileri ile Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda ilgili kurum ve kuruluşların yapmakta olduğu çalışmalar değerlendirilirken, tarımsal kuraklık kapsamında 2023 yılında alınması gereken tedbirler ve yapılacak faaliyetler görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda eylem planı çerçevesinde önemli kararlar alındı.

Van Bölge Gazetesi