Van’da Nisan ayı ortalarında vatandaşlar sıcak havayı beklerken, kar ve yağmurla birlikte soğuk hava etkisini sürdürdü.

Van’da dün gece saatlerinde önce yağmur, ardından karla karışık yağmur etkili oldu. Günün sonunda ise kar yağışı etkili oldu ve özellikle bazı noktalarda sabah saatlerine kadar kar yağışı devam etti.

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen vatandaşlar kar yağışına uyandı.

YAĞIŞLAR 8 İLÇEDE ETKİLİ OLDU

Edinilen bilgilere göre Van’ın 8 ilçesinde kar yağışı daha etkili oldu. En çok etkilenen ilçeler ise Çatak ve Gürpınar ilçeleri olarak öne çıktı. Bahçesaray ilçesinde 6 mahalle ve 8 mezra yolu, Başkale ilçesinde 4 mahalle ve 5 mezra yolu, Çatak ilçesinde 6 mahalle ve 15 mezra yolu, Erciş ilçesinde 4 mahalle ve 5 mezra yolu, Gevaş ilçesinde 1 mahalle ve 3 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 9 mahalle ve 19 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 6 mahalle ve 1 mezra yolu, Tuşba ilçesinde ise 1 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre gün içerisinde yağışların devam etmesi bekleniyor.