Van’da Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Yağışlardan dolayı onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken., bugün akşam saatlerine kadar da yer yer kar yağışı ile birlikte karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.
Meteorolojik verilere göre; bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU
İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gevaş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı