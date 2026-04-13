Van’da Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Yağışlardan dolayı onlarca yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanırken., bugün akşam saatlerine kadar da yer yer kar yağışı ile birlikte karla karışık yağmur beklendiği açıklandı.

Meteorolojik verilere göre; bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, bugün akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı