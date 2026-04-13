Hakkari’de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Dün aniden bastıran kar yağışı nedeniyle 60 yerleşim yolu ulaşıma kapandı. Sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü Hakkari’de kapanan yolların yeniden açılması için il özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye karla mücadele ekibi de kentin 15 değişik mahallesinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Hakkari-Van ve Hakkari-Şırnak kara yolunu kalan sürücülerin de çığ tehlikesine karşı dikkatli olmaları için uyarıldı.