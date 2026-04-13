Başkale ilçesinde etkisini artıran karla birlikte şehir kısa sürede beyaza büründü. İlçeye 50 kilometre uzaklıktaki Aydemir Mahallesi ve bağlı 8 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolun tekrar ulaşıma açılması için çalışma başlattı.
İlçe merkezinde ise kar kalınlığı 5 santimetreyi geçerken vatandaşlar iş yerlerinin önünü kürekle temizledi. Sürücüler de soğuk havanın etkisiyle buz tutan yollarda zor anlar yaşadı.
Başkale’de kar yağışıyla birlikte meyve ağaçlarının üzeri karla kaplandı. Bahar mevsiminde çiçek açması beklenen ağaçların kar altında kalması dikkat çekti.
