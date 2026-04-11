Bahçesaray ilçesinin tek kara ulaşımını sağlayan Bahçesaray-Hizan karayoluna bu gün saat 08.00 sularında çığ düşmesi sonucu yol ulaşıma kapandı. Onlarca aracın mahsur kaldığı bölgede karayolları ekiplerin 4 saatlik yoğun çalışması sonucu yol tekrar ulaşıma açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Bölgede etkili olan yoğun tipi ve çığ tehlikesi nedeniyle yol geçici olarak ulaşıma kapatılırken, Bahçesaray’ın çevre il ve ilçeleri ile bağlantısı kesildi. Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta yol ulaşıma kapanırken, Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor. Bu gün düşen 2 ayrı çığ sonrası yol tedbir amaçlı kapatılınca Bahçesaray ilçesin çevre il ve ilçeler ile bağlantısı tamamen kesildi.

Bahçesaray Kaymakamlığı sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Hizan- Kalkanlı, Kalkanlı-Bahçesaray yolu yoğun tipi ve çığ tehlikesi sebebi ile karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır. Vatandaşlarımıza saygı ve önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.