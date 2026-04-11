Van’da bahar öncesi karla karışık yağmur ve kar yağışları devam ediyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, pazartesi günü ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bölge geneli için yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısında da bulundu. Bu durumlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE

İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı