Van’da bahar öncesi karla karışık yağmur ve kar yağışları devam ediyor. Meteorolojik değerlendirmelere göre Van’da bugün aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, pazartesi günü ise kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bölge geneli için yağış, rüzgar ve çığ tehlikesi uyarısında da bulundu. Bu durumlardan dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.
VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU ŞU ŞEKİLDE
İpekyolu: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Başkale: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çaldıran: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Çatak: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Gürpınar: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Özalp: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
Saray: Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı