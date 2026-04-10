Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah uyanan vatandaşlar kar manzarasıyla karşılaştı. Yıllardır nisan ayında kar yağışı görmeyen vatandaşlar, bu yıl karın yağmasını hayretle karşıladı. Şehrin tamamının beyaza büründüğü ilçe merkezine 3 santimetre kar yağarken, yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.



Kar yağışını hayretle karşılayan Fatih Koçak, "Bugün 10 Nisan 2026. Sabah kalktığımızda kar manzarasıyla karşılaştık. Bu zamana kadar nisan ayında çok nadiren kar görmüştük, hayretle karşıladık. Karın yağması güzeldir, berekettir. Her şey iyi olacak inşallah" dedi.