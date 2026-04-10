İpekyolu ilçesindeki İpek Park içerisinde bulunan buz pisti, her hafta 12-16 yaş grubundan binin üzerinde öğrenci ağırlıyor. Piste gelen öğrenciler, temel kayma teknikleri konusunda pratik eğitim aldıktan sonra buz üzerinde kaymanın keyfini yaşıyor. Eğitimler, Buz Pateni Eğitmeni Rüstem Çomak tarafından veriliyor. İlk kez buz pistinde kayan bazı öğrenciler düşerek öğrenirken, bazıları ise eğitmenlerin desteğiyle kısa sürede kaymayı başarıyor. Projeyle çocuklara spor sevgisi aşılanması ve kötü alışkanlıklardan uzak tutulmaları hedefleniyor.

ÖĞRENCİLER ÜCRETSİZ YARARLANIYOR

İpekyolu Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Fevzi Fidan, buz pistine ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Antrenörlerimiz aylık yaklaşık bin 200 öğrenciye eğitim veriyor. Pistimiz ücretsiz olduğu için öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. 2'si antrenör, 4 personelin görev yaptığı pistimizde son bir yılda 10 binin üzerinde öğrenciye eğitim verdik. Eğitimlerimiz sabah 08.00 ile akşam 17.00 saatleri arasında devam ediyor" dedi.

Buz pistine gelen öğrenciler ise kendilerine sunulan bu imkandan dolayı belediye yetkililerine teşekkür etti.