Van’da kapalı yollar yeniden ulaşıma açılıyor. Bugün sabah saatleri itibariyle Van’da kapalı yol sayısının 10 olduğu bildirildi.

Bahçesaray ilçesinde 1, Başkale ilçesinde 5, Erciş ilçesinde 2 ve Gürpınar ilçesinde de 2 olmak üzere Van genelinde kardan dolayı yolu kapalı bulunan 10 yerleşim yeri yolunu açmak için çalışmalar sürüyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Bu arada Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğunda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.