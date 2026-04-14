İlçede bir süredir devam eden kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı. Gece hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle park halindeki araçların camları buzla kaplandı, bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Nisan ayında dondurucu soğuklarla karşılaşan vatandaşlar hayretler içerisinde kalırken, belediye ve kara yolları ekipleri de yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler, ulaşımda aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerine devam ediyor.