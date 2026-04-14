Van Gölü’nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan ancak üremek için tatlı sulara göç eden inci kefalini korumak amacıyla her yıl uygulanan 15 Nisan-15 Temmuz av yasağı dönemi başlıyor. Yaklaşık 20 bin kişinin geçim kaynağı olan balıkların neslini sürdürebilmesi için bu yıl güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, denetimlerin Sahil Güvenlik, Jandarma, Emniyet ve yerel yönetimlerle koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti. Kaçak avcılığa karşı denetimlerin 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirileceğini ifade eden Şişman, "Balıkların yumurtlamaya çıktığı bu dönemde maalesef korunaksız oluyorlar ve doğal olarak avcıların hedefi haline geliyorlar.

Sığ sularda yakalamak çok kolaylaşıyor. Bizler ne yapıyoruz? Öncelikle komisyonlarımızı toplayarak bir değerlendirme yapıyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız, İl Jandarma Komutanlığımız, İl Emniyet Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün yanı sıra göl kenarında bulunan muhtarlıklarımız ve bölgedeki okullarla farkındalık çalışmaları, koordinasyon toplantıları ve değerlendirmeler gerçekleştiriyoruz.

Sahada 7/24 esasına göre denetimlerimize yarından itibaren başlıyoruz. Peki, bu denetimleri ne için yapıyoruz? İnci kefali balığımızın üreme mevsimini rahat bir şekilde tamamlaması, göldeki popülasyonun ve varlığının sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için elimizden gelen her türlü çalışmayı göstermeye devam edeceğiz" dedi.

"Geçen sezon 2 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı"

Bu yıl yağış rejiminin olumlu seyretmesiyle bereketli bir sezon beklediklerini dile getiren Şişman, "Geçen yılı değerlendirdiğimizde, maalesef kurak bir yıldı ve üreme ile ilgili rapor edilmiş bir verim düşüklüğü yaşandı. Yıllık avlanma miktarını normalde 8-10 bin ton olarak öngörüyoruz ancak geçen sene bu miktar 7 bin ton civarında gerçekleşti. Fakat bu sene durum farklı.

Hem düzenli bir yağış rejimimiz var hem de tatlı sularda yaptığımız incelemelerde, akarsularımızın göle kavuştuğu yerlerdeki debi miktarlarının gayet verimli ve mevsim itibarıyla iyi bir noktada olduğunu görüyoruz. Bu durum, üreme mevsiminin Van balığımız açısından sağlıklı geçeceğinin bir göstergesidir. Geçen yılın verilerine baktığımızda; kaçak avcılık yapan, kaçak satış yapan veya taşınmaması gereken balığı taşımaya çalışan yaklaşık 270 kişiye, 1380 sayılı Kanun kapsamında toplam 2 milyon 700 bin TL idari para cezası uygulandı.

Bu yıl için vatandaşlarımızı uyaralım; kaçak avlanmanın cezası 16 bin TL'dir. Buradan tüm vatandaşlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Av yasağı döneminde, inci kefalini özellikle sığ sularda veya gölde avlamaya devam edenlerin ihbar edilmesi konusunda tüm vatandaşlarımızın bize yardımcı olmalarını bekliyoruz" diye konuştu.

"Yasaklarla Van balığının boyu büyüdü"

Yaklaşık 30 yıldır Van Gölü'nde balıkçılıkla geçimini sağlayan Necmettin Akdeniz ise "Dün akşam attığımız ağlarımızı bu sabah çektik. Bu 3 aylık yasak sezonunda ağlarımızı teknelerimizden alacağız. Bu ağların bakım ve tamiratlarını yapacağız. Sıcak yaz günlerinde ise teknelerimizin bakımını yapacağız. Nasip olursa 15 Temmuz'da yeniden avlanmaya başlayacağız. Daha önce yaklaşık 20 adet balık bir kilo gelirken, av yasaklarıyla birlikte boyu büyüyen balığın şimdi 8-9 adedi bir kilogram oluyor" şeklinde konuştu.