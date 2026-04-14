Van Doğu Anadolu Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, 16. kez düzenlenecek. Fuar ile ilgili bir açıklamada bulunan İpekyolu Expo Fuar AŞ. Tarım Fuarı Koordinatörü Veysi Uygun, fuara çok iyi hazırlandıklarını söyledi.

Uygun; “Fuarımızda çiftçilerimizin tüm ihtiyacını karşılayacak makine ve ekipmanlar sergilenecek. Fuarımız 2010 yılından itibaren düzenli olarak organize edilmektedir. Doğu Anadolu, Güneydoğu ve Ortadoğu ekseninde sektörün buluşma noktası olan fuar, bölgenin en büyük çiftçi buluşması haline gelmiştir. Bölgede tüm çiftçiler ve tarım birimleri tarafından beklenen fuarımız, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere Van Valiliği, Van Ticaret Borsası, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Van Ziraat Odaları tarafından desteklenmektedir.” dedi.

Fuarın içeriğine ilişkin bilgi paylaşan Uygun; “Fuarımızda, tarım ve hayvancılık teknolojileri, zirai aletler, yeni teknoloji traktör modelleri, tohum, sulama sistemleri, gıda ve sektöre hizmet sunan birçok farklı ürün sergilenecektir. Her yıl traktör satışlarında satış rekorları kıran fuarımıza, başta ilimiz çiftçileri olmak üzere çevre illerinden Hakkari, Ağrı, Iğdır, Muş, Şırnak, Batman, Bitlis’ten çiftçilerimiz fuara davet edilmiştir” diye konuştu.

ULAŞIM İMKANI SUNULACAK

Fuarın çiftçi yarışmaları ve çeşitli etkinliklerle başlayacağını söyleyen Uygun; “Fuarımıza tüm bölge Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Ticaret Odaları ve Ticaret Borsalarından ziyaretçi beklenmektedir. Fuarımıza çiftçilerimizin rahat ulaşımı için Van Ziraat Odaları ile birlikte çevre illerden ve Vangölü havzasından taşıma gerçekleştirilecektir. 81 ilden gelen yöresel lezzetler halkımızın hizmetinde olacaktır. Yine fuar süresince ücretsiz servislerimiz Beşyol Mevkii Halk Eğitim Merkezi önünden kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek olan fuar 16-19 Nisan 2026 tarihleri arasında 10.00 - 20.00 saatleri arasında açık olacak.