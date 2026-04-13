Erciş Devlet Hastanesi’ne yapılacak 150 yataklı ek hizmet binası için ihale sürecinin 11 Mayıs’ta başlayacağı bildirildi.

Van’ın Erciş ilçesinde bulunan mevcut devlet hastanesine ek olarak planlanan 150 yataklı yeni hizmet binası, bölgedeki sağlık kapasitesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

11 Mayıs tarihinde yapılacak olan ihalenin ardından yapılacak olan ek bina ile hastanenin toplam yatak kapasitesinin 325’e ulaşacağı paylaşıldı.

Söz konusu gelişmeyi AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti Van İl Başkanı Abdulahad Arvas, sosyal medya hesaplarından paylaştı.