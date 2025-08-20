Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) planlı bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yarın da çok sayıda mahalleyi etkileyecek kesintiler gerçekleşecek.

VEDAŞ’ın paylaştığı duyuruya göre enerji kesintilerinden İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gürpınar, Özalp, Erciş, Gevaş ve Muradiye ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

İşte elektrik kesintisinden etkileneceği açıklanan o mahalleler;

İPEKYOLU

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Bostaniçi, Esenler, Karpuzalanı, Vali Mithat Bey, Selimbey, Yeni Mahallelerinde, Çalımlı, Dibekli planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Vali Mithat Bey, Hatuniye, Buzhane, Hafıziye; Halilağa Mahalleleri Ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUŞBA

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akköprü Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 18.00 saatleri arasında; Altıntepe, İskele Mahallesi ve Bağlı Sokaklarda planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Taşkonak Mahallesinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GÜRPINAR

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Akpınar, Çakınlı, Çavuştepe, Koyunyatağı, Elaçmaz, Umut, Yatağan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Aşağı Mollahasan, Bağrıaçık, Boyaldı, Çamurlu, Gültepe, Hazine, Karlıyamaç, Sugeçer, Yukarıayazca, Yukarı Çavdarlık, Yukarı Mollahasan Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Abdalmezrası, Ağaçören, Ağırkaya, Akbaş, Bozyaka, Bucakönü, Çatakdibi, Çetintaş, Çobandüzü, Çubuklu, Düvenci, Ekiciler, Evbeyli, Gözütok, Gültepe, Gümüşoluk, Kardoğan, Kekiksırtı, Kırkpınar, Kocapınar, Köycük, Mağara, Nişancı, Pınarlı, Söğütlü, Ulupamir, Uncular, Yetişen, Yoldere, Yukarıakçagedik Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Altınsaç, Değirmitaş, Göründü, Hasbey, İnköy, Kuşluk, Uysal, Yuva Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

09.00 – 14.00 saatleri arasında; Abalı, Aladüz, Atalan, Gölkaşı, Selimiye Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE

09.00 – 17.00 saatleri arasında; Beşparmak, Karahan, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Topuzarpa, Uluşar Mahallelerinde planlı bakım onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.