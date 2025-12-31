Kış mevsiminin etkisini iyice hissettirdiği Doğu Anadolu'nun incisi Van'da kar yağışı şehri büyüleyici bir atmosfere bürüdü. Geçtiğimiz hafta sonu başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı kentte kartpostallık manzaralar oluşturdu. Gece de etkisini sürdüre kar yağışıyla birlikte ağaçların üzeri tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Karın ağırlığıyla eğilen dallar, Van'ın doğal güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Karla birlikte sessizliğe bürünen kentte, ağaçların kartpostalları andıran görüntüsü mest etti.

