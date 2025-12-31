Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ilçeye 28 kilometre uzaklıktaki Çubuklu Mahallesi'nde tarım arazilerinin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla baraj inşaatına başlandı.

Yaklaşık 31 milyon metreküp depolama hacmine sahip olması beklenen baraj ile Çaldıran Ovası'ndaki 4 bin 940 hektarlık tarım arazisi suyla buluşturulacak.

Bölgenin tarımsal üretim kapasitesinin artırılmasına önemli katkı sağlaması planlanan baraj, bölgedeki 11 kırsal mahallede çiftçilerin üretiminin artmasına katkı sağlaması bekleniyor.

"Çubuklu Barajı ilimizin, ilçemizin 70 yıllık hayaliydi"

DSİ 17. Bölge Müdürü Cihan Aksoy, AA muhabirine, Çubuklu Barajı'nın yapımıyla bölgenin 70 yıllık hayalini gerçekleştireceklerini söyledi.

Bölgede inşaat ve kamulaştırma çalışmalarına başladıklarını belirten Aksoy, "Çubuklu Barajı ilimizin, ilçemizin 70 yıllık hayaliydi. Bu yıl itibarıyla bölgede inşaat çalışmaları ve kamulaştırma faaliyetlerine başlamış bulunmaktayız. Barajımızın gövde aksında sıyırma kazılarına başlandı. Kamulaştırma faaliyetlerinin ilk adımı olan birinci etap kısmında kamulaştırma faaliyetleri sürüyor. Barajın bulunduğu yerde yaklaşık 427 taşınmazın kamulaştırma işlemi yapılacak." dedi.

Baraj inşaatının başladığı noktada bulunan 110 taşınmazdan 54'ünün kamulaştırılma işleminin tamamlandığını ifade eden Aksoy, şunları kaydetti:

"Barajımızın yaklaşık 2 milyon metreküplük dolgu hacmi var. Temelden 47 metre yükseklikte ve 600 metre uzunluğunda krete sahip. Yaklaşık 31 milyon metreküplük bir depolama hacmi olacak. Baraj inşaatı ile 11 mahalledeki 4 bin 940 hektarlık bir alanın sulanması planlanıyor. Bu sene kazı çalışmalarına başladık. Önümüzdeki yıl kamulaştırma yaptığımı birinci kısımda inşaatı hızlandıracağız. Buna paralel olarak yine diğer kamulaştırma faaliyetlerini sürdüreceğiz. Zeminde yapacağımız sıyırma kazılarının yanı sıra enjeksiyon, zemin güçlendirmesi ve trenç imalatlarının yapılmasıyla baraj inşaatında daha fazla bir ivmenin kazanılması planlanmakta."

Van'ın diğer ilçelerinde yapılacak 10 gölettin daha ihalesini gerçekleştirdiklerini dile getiren Aksoy, baraj ve gölet çalışmalarıyla 8 bin 700 hektar alana su vereceklerini aktardı.

"Barajın bölgeye katkısı büyük olacak"

Barajın bölgeye büyük katkı sunacağını belirten Çubuklu Mahallesi Muhtarı Erdal Karakoç ise "Çaldıran Ovası'nda 65 bin nüfusun 70 yıldır beklediği bir proje. Barajın bölgeye katkısı büyük olacak. Çaldıran Ovası su olmadığından dolayı vatandaş yeterince verim alamıyordu. Baraj yapıldıktan sonra Allah'ın izniyle hem tarımsal hem de hayvansal olarak bize büyük katkı sunacak. Gençlerimizin önüne iş alanları açacak. Gençlerimiz kendi tarlasında, bağında, bahçesinde ürününü alacak ve geçimini bu şekilde sağlayacak. Onun için devletimize minnettarız." diye konuştu.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Halis Çiftçi, "Baraj bölgeye büyük katkı sağlayacak. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Burası hayvancılık bölgesi olduğu için inşallah herkese hayırlı olur." ifadelerini kullandı.