Her hafta farklı bölgeleri ziyaret ederek Van'ın tanıtımına katkı sunan Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu hafta beyaz gelinliğini giyen Akdamar Adası'nı ziyaret etti. Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan ve her mevsim farklı bir güzelliğe bürünen tarihi Akdamar Adası, kış mevsiminin gelişiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölgede etkili olan kar yağışı, üzerindeki tarihi Ermeni Kilisesi (Kutsal Haç Kilisesi) ile ünlü adayı tamamen beyaz bir örtüyle kapladı.

"Mavi ve beyazın muazzam uyumu"

Gölün turkuaz rengiyle birleşen bembeyaz kar örtüsü, ziyaretçilere muhteşem bir manzara sundu. Vatandaşlar, teknelerle Van Gölü üzerinden adaya yolculuk yaparak bu anlara tanıklık etti. Soğuk havaya rağmen tekne turlarıyla adaya gelen doğa ve fotoğraf tutkunları, karla kaplanan badem ağaçları ve Van Gölü'nün mavisiyle bütünleşen beyaz örtüyü görüntüledi. Ziyaretçiler, eşsiz manzara eşliğinde bol bol fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi.

"Bizim doğaya ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok"

Vadi Doğa Sporları Kulübü Başkanı Ömer Demez, "Bugünkü etkinliğimiz Akdamar Adası'ydı. Okula tatil edildik. Kar yağışından dolayı okullar tatil edilince biz de bunu fırsat bildik ve dostlarımızla beraber Akdamar Adası'nı gezme fırsatımız oldu. Akdamar Adası ve Akdamar Kilisesi'ni gezme görme fırsatımız oldu. Her mevsimde Akdamar güzel, ama kar yağdığı zaman ve ilkbaharda badem ağaçları döneminde bu iki dönemde gerçekten muhteşem güzel. Doğaya geldiğinizde ya da tarihi bir yere gittiğinizde lütfen doğayı koruyalım. Bizim doğaya ihtiyacımız var, doğanın bize ihtiyacı yok. Eğer doğayı korursak kendimizi kormuş olacağız. Geleceğe güvenle bakacağız" dedi.