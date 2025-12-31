Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan yoğun kar yağışı sonucu dün kapanan 389 mahalle ve mezranın yolunun açılması için çalışma yürütüldü.

Kent genelinde 600 personel ve 230 iş makinesi ile yapılan çalışmalarda şu ana kadar 312 yerleşim yerinin yolu açıldı.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, kapalı olan 77 yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan belediye ekipleri kent merkezinde de yollarda ve kaldırımlarda biriken karları temizlemeye çalışıyor.

İş makineleriyle kamyonlara yüklenen kar yığınları, şehir dışına taşınıyor.

Başkale ilçesinde de belediye ekipleri, kar yağışının ardından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Ekipler, cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.