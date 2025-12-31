Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın müfettiş yardımcısı alımına yönelik sınav sürecini düzenleyen duyurusu; bugün bakanlığın internet adresinde yayımlandı. Bu doğrultuda, müfettiş yardımcılığı kadrolarına Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından giriş sınavı ile 50 Müfettiş Yardımcısı alınacak.

Adayların sınava giriş şartları arasında ise giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının 1’inci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranıyor. Giriş Sınavı için başvurular, 9-23 Şubat tarihleri arasında saat 23.59’a kadar e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı/Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAV, YAZILI VE SÖZLÜ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Müfettiş yardımcılığı giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere 2 aşamalı olarak Ankara’da yapılacak. Giriş sınavının yazılı bölümü ise 25.04.2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınava katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav saati ve sınava ilişkin diğer hususlar, sınav tarihinden en az 30 gün önce Gençlik ve Spor Bakanlığı resmi internet sayfasında (www.gsb.gov.tr) ilan edilecek.

Ayrıca adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı (https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim) üzerinden görüntüleyebilecek. Bunun dışında adaylara ayrıca elektronik ya da posta yoluyla tebligat yapılmayacak. Adaylar başvuru bilgilerini, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (fotoğraflı nüfus cüzdanı, fotoğraflı kimlik kartı, TC kimlik numaralı sürücü belgesi veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabilecek.



Yazılı sınav, duyuruda belirtilen konulardan, çoktan seçmeli test usulü ile tek oturumda yapılacak. Yapılacak test sınavında sınav konuları ve toplam soru sayısı aynı olmakla birlikte; Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olan adaylar ile Hukuk Fakültesinden mezun olan adaylara farklı dağılım ve nitelikte sorular yöneltilecek. Yabancı dil soruları ise ortak olacak. Detaylı bilgiler ve ilanlara Bakanlığın resmi web sitesinden ve Kariyer Kapısı’ndan ulaşılabilecek.