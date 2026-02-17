Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 6 Ocak'ta Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) Programı kapsamında duyurulan Ulusal Staj Programı başvuruları devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) bünyesinde yürütülen programla gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliğinin desteklenmesi ve staj imkanlarının tüm üniversite bölümlerine yaygınlaştırılması hedefleniyor.

"İŞKUR'la Geleceğini Şekillendir" sloganıyla üniversite gençlerini staj imkanına kavuşturan programa, bugüne kadar 252 bin öğrenci başvurdu.

Üniversite öğrencilerinin iş dünyasıyla buluşmasına güçlü bir zemin sunan programa başvurular, "ulusalstajprogrami.iskur.gov.tr" internet sitesinden 16 Mart saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

İşverenler, adaylara staj teklifi yapacak

Başvuruların sona ermesinin ardından adayların eğitim hayatları boyunca sergiledikleri performansı, becerilerini artırmaya yönelik çalışmaları ve başarıları göz önünde bulundurularak, akademik, mesleki, sanatsal, sosyal ve sportif yeterlilik puanları oluşturulacak.

İşverenler, öğrencilerin kimlik ve üniversite bilgilerini görmeden sadece söz konusu yeterlilik alanlarında aldıkları puanlar üzerinden adaylara staj teklifi gönderecek.

Başvuru şartları

Ulusal Staj Programı'na 1 Ocak tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış kişiler (1 Ocak 1991 ve sonrasında doğmuş olanlar) başvurabiliyor.

Başvuru yapacak adayların, Türkiye, KKTC veya yurt dışındaki üniversitelerin örgün eğitim programlarında aktif öğrenci olmaları ve 4 üzerinden en az 2,00 (veya muadili) not ortalamasına sahip olmaları gerekiyor.

Tıp, öğretmenlik ve diş hekimliği bölümleri hariç lisans düzeyinde 2, 3 veya 4'üncü sınıf, ön lisans düzeyinde ise 1 veya 2'nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor.

Yurt dışında eğitim gören yüksek lisans ve doktora adayları da Türk vatandaşı veya Mavi Kart sahibi olma koşuluyla programa başvuru yapabiliyor.