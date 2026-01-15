Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van’da bazı uçuşlar rötarlı gerçekleştirilirken, bazı seferler ise farklı havalimanlarına yönlendirildi.

Van’da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi. Van Ferit Melen Havalimanı’nda bugün saat 09.15’ten itibaren yolcu uçaklarının bir kısmının rötarlı olarak iniş ve kalkış yaptığı, bazı seferlerin ise hava koşulları nedeniyle yönlendirildiği görüldü.

Havalimanının resmi uçuş bilgilerine göre, İstanbul Sabiha Gökçen ve Antalya’dan Van’a gelen bazı seferler planlanan saatlerinde iniş yaparken, PC2500 ve VF4302 sefer sayılı uçakların “yönlendirme” kaydıyla farklı havalimanlarına iniş yaptı. İstanbul Sabiha Gökçen’den gelen VF6754 ile İstanbul’dan gelen TK2746 seferlerinin ise gecikmeli olarak Van’a ulaştığı kaydedildi.

Van’dan İstanbul, Ankara ve Antalya yönüne yapılması planlanan bazı uçuşların da gecikmeli olarak gerçekleştirildiği, PC2501, VF4303 ve TK2747 seferlerinin “gecikmeli” statüsünde yer aldığı uçuş tablolarında yer aldı.