Dün gece itibariyle Van’da yeniden etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, bugün de aralıklarla devam edecek. Meteorolojik verilere göre Van genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi, rüzgarın ise batılı ve güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Van için çığ tehlikesi uyarısında bulunan Meteoroloji, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

Meteoroloji, aynı zamanda Van için kuvvetli kar yağışı uyarısında da bulundu:

“Yağışların bu gece saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde zaman zaman kuvvetli kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

Van’da bugün hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor; Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Başkale: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Çatak: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Edremit: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Erciş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Özalp Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Saray Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı