Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Van genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteorolojik verilere göre, Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren başlayacağı, pazar günüyle birlikte ise yağışlı sistemin il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.

Van’da 4 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;

Bahçesaray;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Başkale;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Çaldıran;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Çatak;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Edremit;

17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Erciş;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Gevaş;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Gürpınar;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

İpekyolu;

17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Muradiye;

17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Özalp;

17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Saray;

17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı

Tuşba;

17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu

18 Ocak Pazar: Kar yağışlı

19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı

20 Ocak Salı: Kar yağışlı