Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Van genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürecek. Meteorolojik verilere göre, Van’ın kuzey ve güney ilçelerinde kar yağışının bu gece saatlerinden itibaren başlayacağı, pazar günüyle birlikte ise yağışlı sistemin il genelinde etkili olmasının beklendiği bildirildi.
Van’da 4 günlük hava durumunun şu şekilde olması bekleniyor;
Bahçesaray;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Başkale;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Çaldıran;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Çatak;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Edremit;
17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Erciş;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Gevaş;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Gürpınar;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
İpekyolu;
17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Muradiye;
17 Ocak Cumartesi: Kar yağışlı
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Özalp;
17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Saray;
17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı
Tuşba;
17 Ocak Cumartesi: Çok bulutlu
18 Ocak Pazar: Kar yağışlı
19 Ocak Pazartesi: Kar yağışlı
20 Ocak Salı: Kar yağışlı