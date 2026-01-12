Van’da etkili olan kar yağışından dolayı yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda birçok yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açılmıştı.

Dün itibari ile Van’da 136 yerleşim yerinin yolu kapalıyken yapılan çalışmalarla 73’ünün yolu daha ulaşıma açıldı ve ulaşıma kapalı yol sayısı 63 olarak açıklandı.

Edinilen bilgilere göre; Bahçesaray’da 2 mahalle 14 mezra yolu, Başkale’de 2 mezra yolu, Çatak’ta 2 mahalle 9 mezra yolu, Erciş’te 1 mezra yolu, Gevaş’ta 3 mahalle 10 mezra yolu, Gürpınar’da 4 mahalle 8 mezra yolu, İpekyolu’nda 1 mezra yolu ve Özalp’te ise 2 mahalle 1 mezra yolu olmak üzere toplamda 63 yerleşim yerinin yolu kapalı bulunuyor.

Ekipler kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.