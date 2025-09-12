Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, İl Emniyet Müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmalarda vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine yaya ve araç trafiğine yönelik denetimlerini arttırdı. Araçların park etmesini engellemek için yol kenarlarına izinsiz şekilde duba bırakan, ürünlerini kaldırım ve yollara seren işletmeleri önce uyaran Büyükşehir Belediyesi, daha sonra yazılı tebliğde bulunulduğunu bildirdi.

Daha önce yapılan uyarılara rağmen, kamuya açık alanları işgal etmeye devam eden işletmelere de müdahale edildiği aktarıldı. İki Nisan Caddesinde yer alan işletmelere yönelik denetimlerde cadde ve kaldırımları işgal eden ürünler toplanırken, bazı işletmelere de cezai işlem uygulandığı vurgulandı. Yetkililer, araç yollarının araçlara, kaldırımların yayalara, engelli yollarının ise engelli bireyler için ayrıldığını hatırlatarak, bu alanların işgal edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini bildirdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kamu düzenini ve şehir estetiğini korumak adına denetimlerini arttıracağını açıkladı.