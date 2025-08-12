İpekyolu ilçesi Kışla Yolu sokak Millet Bahçesi girişi karşısında bulunan kaldırımda yer alan bir çukur, çevredeki esnaf ve vatandaşlar için sorun oluşturuyor.

Günlük hayatta yüzlerce kişinin kullandığı bu kaldırımda bulunan çukur, kötü koku yaymasının yanı sıra can güvenliğini de tehdit ediyor.

KÖTÜ KOKU RAHATSIZLIK VERİYOR

Mahalle esnafı, çukurun üzerini tahta parçası ile geçici olarak kapatarak önlem almaya çalışsa da bu çözüm, kalıcı ve güvenli olmaktan uzak duruyor. Özellikle çocukların sıkça kullandığı bu güzergahta, açık kalan çukur akşam saatlerinde ciddi yaralanmalara neden olabilecek durumda. Ayrıca çukurdan yayılan kötü koku da hem esnafı hem de çevrede yaşayanları rahatsız ediyor.

“KALICI VE GÜVENLİ BİR ÇÖZÜM”

Çukurun bulunduğu alanın yoğun kullanımı nedeniyle bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, yetkililere seslenerek müdahale talebinde bulundu. Esnaflar, “Burası her gün yüzlerce insanın geçtiği bir yer. Çukurun açık kalması halinde özellikle akşamları karanlıkta yaşanacak bir kazanın sonuçları çok ağır olabilir. Bu nedenle yetkililerin bir an önce kalıcı ve güvenli bir çözüm üretmesini istiyoruz.” dedi.

Vatandaşlar da hem can güvenliği hem de sağlık açısından risk oluşturan bu durumun hızlı ve uygun bir şekilde giderilmesini bekliyor.