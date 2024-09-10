Van Belediyesi’nden Kaldırım Sıkı Denetimleri

Belediyenin Zabıtası, kaldırımların yaya trafiğini engelleyen uygunsuz kullanımlarına karşı kararlı bir tutum sergileyerek, şehrin düzenini sağlamayı hedefliyor.

Zabıta Ekiplerinden Kaldırımlara Yoğun Müdahale

Özellikle Maraş ve Zübeyde Hanım caddelerinde yürütülen denetimlerde, kaldırımları işgal eden esnaflar tek tek denetlendi. Zabıta ekipleri, bu alanlarda yapılan uygunsuz yerleşimlere karşı titiz bir çalışma gerçekleştirdi ve kurallara uymayan işletmelere çeşitli cezai işlemler uygulandı.

Kurallara Uymayan Esnafa Cezai İşlemler Başlatıldı

Denetimlerin ardından kurallara uymayan işletmelere cezai işlemler uygulandı; bu da esnaf arasında büyük bir şaşkınlık ve memnuniyetsizlik yarattı. İhlaller karşısında ceza yağmuruna tutulan esnaf, artık kaldırım kullanımında daha dikkatli olmak zorunda kalacak.

Hedef: Kaldırımları Boşaltmak ve Yaya Trafiğini Düzenlemek

Van Belediyesi, artarak devam eden bu denetimlerle, kaldırımları boşaltarak şehirde daha düzenli bir yaya trafiği sağlamayı amaçlıyor. Şehir içindeki düzeni ve güvenliği sağlamak için yapılan bu denetimlerin, uzun vadede olumlu etkiler yaratması bekleniyor.

Esnaf ve Şehir Halkı Arasında Tartışmalar Artıyor

Denetimlerin ardından, esnaf ve şehir halkı arasında tartışmaların arttığı gözlemleniyor. Bu sıkı denetimler ve cezai uygulamalar, şehirdeki genel yaşam kalitesini artırmayı hedeflerken, bazı kesimlerde tepkilere yol açtı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.