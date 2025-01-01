SGK tarafından yayımlanan verilerde Türkiye geneli 4a, 4b, 4c sigorta kapsamında çalışan kişi sayısı açıklandı.

İstatistiklere göre Türkiye geneli 2024 yılının ilk 10 ayının ele alındığı verilerde 4/a, 4/b ve 4/c sigortalı olarak çalışan kişi sayısı 23 milyon 437 bin 841 olarak açıklandı.

SGK’nın açıkladığı istatistiklere göre 2024 yılının ilk 10 ayında Van’da bulunan toplam 4/a kapsamında sigortalı çalışan sayısı 141 bin 309, 4/b kapsamında çalışan kişi sayısı 21 bin 364, 4/c kapsamında çalışan kişi sayısı ise 50 bin 887 olarak bildirildi.

Van’da 4/a kapsamında çalışan 141 bin 309 kişiden; 99 bin 460’ı erkek, 41 bin 849’u ise kadın olarak kayıtlara geçti.

Van’da 4/b kapsamında sigortalı çalışan 21 bin 364 kişiden; 18 bin 898 kişi erkek olurken, 2 bin 966 kişi ise kadın oldu. 4/c kapsamında Van’da sigortalı çalışan 50 bin 887 kişiden; 35 bin 744’ü erkek, 15 bin 143 kişi ise kadın olarak SGK kayıtlarına geçti.

Van’da 4/a, 4/b ve 4/c kapsamında sigortalı çalışan toplam kişi sayısı 213 bin 560 olarak açıklandı.