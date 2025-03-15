Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından derlenen ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre ülkemiz genelinde işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımı da belli oldu.

2025 yılı Ocak işsizlik ödeneğine başvuran ve hak edenlerin illere göre dağılımında açıklanan verilere göre; Türkiye genelinde işsizlik ödeneğine başvuran kişi sayısı 177 bin 11 kişi olarak belirtildi.

SGK verilerine göre Ocak 2025’te işsizlik ödeneği almak için başvuru yapan 177 bin 11 kişiden 86 bin 547’si işsizlik ödeneği almayı hak etti.

2025 yılının Ocak ayında Van’da işsizlik ödeneği başvurusu yapan toplam kişi sayısı bin 889 kişi olarak kayıtlara geçti. Yapılan bu başvurularda ödenek almayı hak eden kişi sayısı ise 653 olarak raporlarda yer aldı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi’nde en fazla işsizlik ödeneğinin yapıldığı 2. il oldu. Birinci sırada ise bin 899 başvuru ile Malatya yer aldı.

Ocak ayında işsizlik ödeneği almak için en fazla başvurunun yapıldığı il 41 bin 864 ile İstanbul oldu. Aynı dönemde işsizlik ödeneği almak için en az başvurunun yapıldığı il ise 91 kişi ile Ardahan oldu.