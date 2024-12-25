Verilere göre Türkiye geneli esnaf sayısı 2 milyon 246 bin 500 kişi olarak açıklandı. Ülkemiz genelinde toplam işyeri sayısı 2 milyon 483 bin 877 olurken, oda sayısı ise 2 bin 991 olarak kayıtlara geçti.

Ülkemiz genelindeki esnaf sayısının toplam ülke nüfusu içerisindeki oranı yüzde 2,63 olarak istatistiklerde yer aldı.

276 bin 251 esnaf ile en fazla esnafın bulunduğu il İstanbul, 2 bin 634 esnaf ile en az esnafın bulunduğu il ise Ardahan oldu.

VAN VERİLERİ

TESK tarafından paylaşılan verilere göre Van’da kayıtlı 18 bin 419 esnaf buluyor. Van’da bulunan toplam işyeri sayısı ise 18 bin 992 olarak açıklandı. Van’da bulunan esnafların kent nüfusuna oranı yüzde 1,63 oldu.

Van’da kayıtlı oda sayısı ise 19 olarak açıklandı.