Mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları gibi iki ayrı eğitim programı düzenleyen İŞKUR, programlara katılım sağlayan toplam kişi sayısını da açıkladı.

Mesleki eğitim programları kapsamında ülke genelinde açılan toplam kurs sayısı 107, toplam katılımcı sayısı ise 3 bin 405 oldu. İşbaşı eğitim programları kapsamında açılan toplam kurs sayısı 14 bin 731, programa katılım sağlayan kişi sayısı ise 65 bin 739 olarak verilerde yer aldı.

2024 yılı içerisinde Van mesleki eğitim kursları kapsamında 1 kurs düzenlendi. Bu programa 3’ü kadın, 9’u erkek toplam 12 kişi katıldı.

Ocak-Aralık döneminde işbaşı eğitim programları kapsamında Van’da 143 program açıldı. Programa 511’i erkek, bin 440’ı kadın toplam bin 951 kişi katılım sağladı.