Van’da iş güvenliğinin yeterli düzeyde önemsenmediğini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Temel, ilgili kurumların iş kazalarının önüne geçmek için gerekli tedbirleri alması gerektiğine vurgu yaptı.

Kişinin çalışma hayatında 5510 sayılı kanunda geçen hallerden herhangi birinde meydana gelen, sigortalıyı bedenen veya ruhen etkileyen olaylar için geçerli olan iş kazaları; son bir yılda ülkemizde önemli oranda artış gösterdi.

“ÇABA SARF ETMELİYİZ”

Van’da iş güvenliğinin arttırılması için ilgili kurumların işbirliği içinde bulunması gerektiğini vurgulayan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel, “İş güvenliği kişinin hayatını korumaya yönelik bir önlem. Bu kurallara uymayan kimseye müsamaha gösterilmemeli. Hem toplumumuzda hem de Van genelinde bu durumun düzelmesi için uğraş vermeliyiz, çaba sarf etmeliyiz. Yıllardır iş güvenliği kurallarına bağlı olmadan çalışmalar yapılıyor ve şu an bu alışkanlıkları değiştirmek çok zor oluyor. Zorluk çıkarmaya çalışan, kurallara uymayan ve önlem almadan çalışmaya devam eden bir alışkanlık var.” ifadelerini kullandı.

“ÇALIŞANLARI MESLEK HASTALIKLARINDAN DA KORUMALIYIZ”

Eğitim ve farkındalık, iş ekipmanlarının düzenli kontrolü, risk değerlendirmesi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması gibi çeşitli faktörlerin göz ardı edilmeden uygulanması gerektiğini söyleyen Temel, “Can güvenliğini düşünmeyen, gerekli koşullara uygun iş güvenliği önlemleri almayan tüm çalışanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini düşünüyorum. İş güvenliğine uygun önlem almayan herkesin alanı daraltılmalı. Hem düşük risk hem de yüksek risk taşıyan alanlarda çalışan herkesin gerekli kurallara uyması can güvenlikleri için büyük önem taşıyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda meslek hastalıkları da söz konusu. Hem çalışanları olası kazalardan korumak ya da gerçekleşecek kazalara karşı en üst düzey önlemleri almalıyız, hem de çalışanları meslek hastalıklarından korumalıyız. Yapılan işin durumuna göre ortaya çıkan meslek hastalıklarına karşı önlem almak için bazı çalışmaların daha fazla dikkate alınması gerekiyor.” dedi.

“İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜNÜN OLUŞMASI KAZALARI DA ÖNLEYECEKTİR”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Temel; sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında ve buna benzer çeşitli durumları kapsayan iş kazalarının önlenebilmesi için önemli olan diğer hususların ise şunlar olduğuna değindi;

“Bizlerin en önem verdiği durum çalışanların can güvenliği oluyor. Burada asıl önemli olan kişinin sağlığı oluyor, bu kurallara uymayan ve gerekli önlemleri almayan her çalışanın iş akdi sonlandırılabilir. Eğitim, risk değerlendirmesi, iş ekipmanlarının düzenli kontrolü ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyulması gibi önlemler alınmalı. İşveren ile çalışanın birlikte hareket etmesi, güvenlik kültürünün oluşması da yine iş kazalarını önleyen diğer önemli hususlar olarak karşımıza çıkabilir.”