Otel Doluluk Rekoru

Otellerin doluluk oranı %90'a ulaşarak, bu sezonun son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşattığını gösteriyor alışveriş Cenneti: İranlı turistler, sadece tatil için değil, alışveriş yapmak amacıyla da Van'ı tercih ederek yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Uzun Süreli Yoğunluk

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı, bu yoğunluğun iki hafta daha devam etmesini bekliyor.

Hedefler Yükseliyor

Esnaf, hedeflerinin bu yıl 1 milyon turist ağırlamak olduğunu ve kentin ekonomik canlılığının artmasını umduklarını belirtiyor.