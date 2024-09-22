Otel Doluluk Rekoru

Otellerin doluluk oranı %90'a ulaşarak, bu sezonun son yılların en hareketli dönemlerinden birini yaşattığını gösteriyor alışveriş Cenneti: İranlı turistler, sadece tatil için değil, alışveriş yapmak amacıyla da Van'ı tercih ederek yerel ekonomiye büyük katkı sağlıyor.

Iranli Turistler Van Da Ticareti Ve Turizmi 5 17847174 Amp

Uzun Süreli Yoğunluk

Van Otelciler ve Turizmciler Derneği Başkan Yardımcısı, bu yoğunluğun iki hafta daha devam etmesini bekliyor.

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Hedefler Yükseliyor

Esnaf, hedeflerinin bu yıl 1 milyon turist ağırlamak olduğunu ve kentin ekonomik canlılığının artmasını umduklarını belirtiyor.

Kaynak: Wan Haber Haber Merkezi