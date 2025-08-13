Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Evliya Çelebi Uygulama Oteli'nde düzenlenen programda, ildeki yaşlıların durumu, sosyal, ekonomik, sağlık temelli sorunların ve ihtiyaçların tespiti, önerilerin oluşturulması ve yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi gibi konular ele alındı.

Sunumların yapıldığı çalıştayda elde edilen görüş ve öneriler, ekimde yapılması planlanan "2. Yaşlılık Şurası"nda detaylı olarak ele alınacak ve bu kapsamda bir yol haritası belirlenecek.

Programa, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler katıldı.