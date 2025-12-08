Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Wanhaber’e yaptığı açıklamada Van’daki içme suyu kaynaklarının giderek azaldığını, debisi düşen kaynaklar nedeniyle kentin ciddi bir su riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Van’ın mevcut içme suyu kaynakları ve yeraltı sularındaki ciddi düşüşe ilişkin WanHaber’e değerlendirmelerde bulundu. Su kaynaklarının alarm verdiğini vurgulayan Dekan Tunçtürk, Bahçesaray ve Çatak’taki zengin kaynakların değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

“BAŞBULAK’TA 8 - 10 YIL ÖNCEKİ SU ARTIK YOK”

Prof. Dr. Tunçtürk, Van’da şu anda tek ana içme suyu kaynağı bulunduğunu, bunun da Gürpınar bölgesindeki “Başbulak” olarak bilinen kaynaktan elde edilen su olduğunu belirtti. Tunçtürk, “Başbulak’ta 8 yıl önceki, 10 yıl önceki su artık yok. Geçtiğimiz haftalarda yerinde baktım, debi çok düşük. Kente gelen su miktarı ciddi anlamda azalmış durumda.” dedi.

“YERALTI SUYU 10 METREDEN ÇIKIYORDU, ŞİMDİ 200 METRELERDE BİLE ZOR BULUNUYOR”

Van’da özellikle ilçelerde neredeyse her evde kuyu bulunduğunu ve kontrolsüz sondajların yeraltı sularını tükettiğini söyleyen Tunçtürk, “Eskiden 10–15 metreden kürekle açılan sondajdan su çıkıyordu. Şimdi 100 metreden bile su bulmak zor. Yeraltı suyu 150–200 metrelerde ancak bulunuyor. Aynı şeyi Konya Ovasında yaptılar. Konya Ovası’nda yaşanan obrukların temel nedeni vahşi su kullanımı. Benzer tehlike Van için de geçerli.” ifadelerine yer verdi.

“BAHÇESARAY VE ÇATAK’TAKİ KAYNAKLAR DEĞERLENDİRİLMELİ”

Van Gölü Havzası’na dışarıdan su getirmenin maliyetli olduğunu, içme suyu olarak Türkiye'nin her tarafından ambalajlı sular geldiğini belirten Tunçtürk, “Bölgemizde çeşitli su kaynakları var. Bahçesaray ve Çatak’ta içme suyu veya tarımsal sulamada kullanılabilecek çok kaliteli sular var. Bu kaynaklar Botan bölgesine, oradan Irak’a kadar gidiyor ama biz ekonomiye kazandıramıyoruz. Bölge iş insanları ve siyasetçiler önderliğinde mutlaka bu sular değerlendirilmelidir, içme suyu olarak Van halkı bu sulardan faydalanabilmelidir” vurgusu yaptı.

“VAN’DA KALİTELİ KAYNAK SULARI VAR”

Van’ın kaliteli kaynak sularının olduğunu aktaran Prof. Dr. Murat Tunçtürk, Bahçesaray’daki suyun kalitesinin birçok yerden daha iyi olduğunu söyledi. Tunçtürk; “Su kaynaklar doğru işletildiği takdirde bölgeye ekonomik katkı sağlayacaktır” dedi.

“TUZLU SUYLA TARIM TOPRAĞI ÇORAKLAŞIYOR”

Van Gölü kıyısına yakın bölgelerde topraktan çıkan suyun tuzluluk seviyesinin yüksek olduğuna dikkat çeken Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Tunçtürk, bu tür sularla yapılan sulamanın uzun vadede ciddi tahribat yarattığına işaret etti.

Dekan Tunçtürk, “Tuzlu suyun kullanımı bitki büyümesini yavaşlatıyor, verimi düşürüyor. 10 yıl sonra toprak tamamen çoraklaşıyor. Su buldum diye kullanılmamalı; suyun kalitesi ve uygunluğuna bakılmalı ve öyle kullanılmalı. Kaynak sularımız da boşa heba edilmemeli, ekonomiye kazandırılmalı. Bu bölgenin inanılmaz su kaynakları heba oluyor. Doğru planlama ve yatırımla hem kent suya kavuşur hem de ekonomik kazanç sağlanır. Bugün için Van Gölü'nde ki su seviyesinin düşmesindeki en büyük sebeplerden biriside aşırı miktarda açılan sondajlar ve bu sondajlardan alınan suların aşırı miktarda ve bilinçsizce tarla tarımında kullanılmasıdır.” diye kaydetti.