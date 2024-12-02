Zorlu coğrafyada hastalara ulaşmak ve hayat kurtarmak için seferber olan ekipler, Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı özel donanımlı araçlar ve hava destekli hizmetlerle engelleri aşmayı başarıyor. Çelik paletli ve kar paletli ambulanslarla güçlendirilen ekipler, karla kaplı yolları aşarak en ücra köylere ve ulaşılması güç noktalara dahi hızla erişebiliyor.

Ayrıca yıl boyu yüzlerce hastayı hastanelere güvenle taşıyan ambulans helikopter, kış aylarında da hayati durumlarda devreye girerek önemli bir rol oynuyor. Özellikle hava şartlarının elverişli olduğu durumlarda, helikopter ambulanslar zamana karşı verilen mücadelede büyük bir avantaj sağlıyor. Kalp krizi, doğum, ağır yaralanma ve benzeri vakalarda hem kara hem de hava yoluyla en hızlı müdahaleyi yapmayı hedefleyen ekipler, kış boyunca 7 gün 24 saat esaslı göreve hazır bekliyor.

"754 kişilik sağlık ekibi göreve hazır"

Konuya ilişkin konuşan Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Yavuz Özcan, il merkezi ve ilçelerde 51 istasyon ve 45 ayrı noktada hizmet verdiklerini, bu kapsamda 754 kişilik bir sağlık ekibinin göreve hazır olduğunu belirtti. 273 UMKE gönüllüsünün de kritik durumlarda aktif olarak görev aldığını dile getiren Özcan, “Geçen yıl kış mevsiminde; 45 bin 662 vakanın, 111 helikopter vakası, 504 pajero ve 7 snowtrack ile vaka yapılmıştır. Kış tedbirleri kapsamında personelleri gerekli eğitimler verilmektedir. Ulaşımın zor olduğu Bahçesaray ve Başkale gibi ilçelerde meteorolojinin vermiş olduğu günlük hava durumu doğrultusunda hava ambulansı kullanılabilmektedir. Sağlık Afet ve Koordinasyon Merkezi Birimi (SAKOM) ekibimiz mahalli yerel idarelerden günlük olarak yol durumu hakkında bilgi alıp ekiplerle paylaşarak koordineli bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

“Asılsız çağrılar sağlık hizmetini aksatıyor”

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan gereksiz ve asılsız aramaların acil sağlık hizmetlerini aksattığını ve bu durumun gerçek ihtiyacı olan hastalara ulaşımı geciktirdiğini dile getiren Özcan, “Bunun dışında trafikte ambulansa yol vermek hastalara ulaşmamız ve ulaştığımız hastaları hastanelere taşımak için çok önemlidir. Genel müdürlüğümüzün bu yıl belirlemiş olduğu ‘Yaşama Yol Ver’ sloganı gereğince tüm halkımızdan trafikte fermuar sistemiyle yol açılması için gerekli özeni göstermeye davet ediyoruz. O ambulansta ki hasta bir gün siz ya da en yakınınız olabilir. Lütfen bunu unutmayalım” diye konuştu.