Meteoroloji tarafından yayınlanan tahmini hava durumu verilerinde Van’da havaların geçtiğimiz haftalara göre ısınmaya başladığı görülüyor.

Geçtiğimiz haftalarda aralarında Van’ın da bulunduğu doğu kesiminde yer alan birçok ilde sağanak yağış etkili olmuştu.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği bildirilen verilerde; Van’da önümüzdeki beş gün boyunca havanın parçalı bulutlu geçmesi beklenirken, sıcaklık seviyesi de geçtiğimiz haftalara göre artış gösterecek.

Meteoroloji’nin yayınladığı tahmini verilere göre Van’da önümüzdeki 5 gün boyunca hava durumu şu şekilde olacak;

Edremit;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 11/24 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 11/22 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 11/25 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 12/25 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 12/25 C

İpekyolu;

Tuşba;

Bahçesaray;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 12/25 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 8/28 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 9/29 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 23/29 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 14/29 C

Başkale;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 10/22 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 7/22 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 9/21 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 10/22 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 11/23 C

Çaldıran;

01 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 10/22 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 8/23 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 7/23 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 8/24 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 10/25 C

Çatak;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 11/27 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 8/29 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 11/31 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 12/30 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13/30 C

Erciş;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 10/24 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 9/24 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 10/27 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 12/27 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 12/27 C

Gevaş;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 11/24 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 11/23 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 12/24 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 13/25 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 14/26 C

Gürpınar;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 10/25 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 11/25 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 15/27 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 13/28 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13/29 C

Muradiye;

01 Haziran Cumartesi: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı 12/24 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 10/25 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 10/27 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 12/28 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 13/28 C

Özalp;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 9/23 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 7/24 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 7/24 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 8/25 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 9/26 C

Saray;

01 Haziran Cumartesi: Parçalı Bulutlu 8/22 C

02 Haziran Pazar: Az Bulutlu 10/23 C

03 Haziran Pazartesi: Az Bulutlu 7/23 C

04 Haziran Salı: Az Bulutlu 8/24 C

05 Haziran Çarşamba: Parçalı Bulutlu 9/25 C